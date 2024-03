De quoi Diomaye est-Il le nom ? Mbaye Pèkh, Khadim Samb…alors

Les divins sereer avaient prédit qu’un autre sereer après Senghor, serait président de la République. Eh bien, la prémonition se révèle juste avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque cette prémonition était faite par les devins sereer, le nouveau président de la République n’était pas né. Si on vous dit que ce pays est une grosse farce ou même une arnaque.



Certainement que Diomaye et Diakhar seront mis dans le moteur Google par les opportunistes de tout acabit, pour aller dénicher la généalogie des nouveaux tenants du pouvoir, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Déjà, on lit avec humour que « Diomaye » et « Diakhar » sont les deux prénoms sereer les plus emblématiques, chargés de sens et de significations en valeurs éthiques et morales.



Contrairement dit-on à la plupart des prénoms sereer, qui peuvent être des prénoms identitaires, indiquant l’appartenance patronyme familiale, le prénom « Jomay » est commun à toutes les grandes familles sereer, où d’importantes personnalités historiques ancestrales et contemporaines dans les familles Diouf, Faye, Sarr, Seen, Marone, Ndiaye, Ndong et autres, le portent. Une chose est sûre, les Mbaye Pèkh, Khadim Samb et autres, sont certainement en train de se triturer les méninges et de parcourir le pays sereer et diola, certainement Ndiaganiao et environs et Ziguinchor, pour faire des recherches sur la généalogie des nouvelles figures du pouvoir. Qui disait que ce pays est une grosse farce et une grosse arnaque ?















