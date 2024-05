De retour à Dakar, Amadou Bâ accueilli par ses partisans : «Papa, Papa namone na gnoula»

C’est aux cris de « Papa Amadou namone nagnoula » ("papa Amadou, tu nous as manqué") que l’ancien Premier ministre a été accueilli hier par ses partisans à l’aéroport international Blaise Diagne. Juste à la sortie du salon d’honneur de l’AIBD, le candidat malheureux à la dernière présidentielle a fait l’objet de toutes les attentions de ses partisans et de Sénégalais annonymes, qui ont cherché à se faire photographier avec l’ancien Premier ministre, relate "Le Témoin".



Ensuite, juste avant de monter dans son véhicule, il a été obligé d’aller à la rencontre d’un groupe de ses partisans qui chantonnait des « Papa, papa Amadou namone na gnnoula ». A ces chants, « gooru Billie Bâ » répondait par des tapes amicales et des sourires. Le Premier ministre, qui se faisait appeler « Président », revenait d’un séjour qui a duré presque un mois à l’étranger, entamé au lendemain de sa défaite électorale contre le Président Bassirou Diomaye Faye, au soir du 24 mars 2024. Amadou Bâ s’était en particulier rendu à La Mecque, pour y faire le petit pèlerinage.