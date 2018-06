De retour à Dakar, Idrissa Seck débarque à Touba

Annoncé récemment à Paris puis à la Mecque, Idrissa Seck est depuis hier à Dakar. L’ancien Premier ministre est rentré aux environs de 23 heures, précise « L’As ».



D’après ce journal, il ne devrait pas passer à Dakar plus de quelques heures avant de reprendre la route en direction de Touba où il devait rencontrer les autorités religieuses, notamment le Khalife Serigne Mountakha Mbacké et son marabout Serigne Moussa Nawel. Sans doute, pour repréciser sa pensée sur ses propos polémiques sur « Baaka » et « Makka ». D’après la même source, sitôt après Touba, le Président du parti Rewmi va repartir à Mecque.