De retour au bercail : Ce que compte faire Amadou Bâ, selon Madiambal Diagne De retour à Dakar et bien accueilli par ses partisans, le candidat de la majorité sortante, Amadou Bâ, va prendre une importante décision. C’est du moins ce qui ressort d’un post sur X ou twitter de l’Administrateur général du Groupe Avenir Communication/Journal Le Quotidien

Madiambal Diagne dans son message informe que « Depuis son retour à Dakar le 13 mai 2024, le candidat malheureux de Benno Bokk Yaakar à la présidentielle 2024 multiplie les rencontres. Amadou Ba rencontre ce soir, tour à tour, Moustapha Niasse *Afp) et Aminata Mbengue Ndiaye (Ps). ».



Et en rajoutant une couche, il nous « souffle » : "Il compte leur parler de son choix politique qu'il rendra public cette semaine.".



En réaction aux récentes sorties de Macky Sall et les révélations sur sa volonté de le « retirer » à quelques jours de la campagne présidentielle, que compte faire Amadou Ba ?



« Qui vivra, verra » dit l’adage



