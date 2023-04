De retour au pays : Les 9 tirailleurs sénégalais accueillis en héros

Neuf tirailleurs sénégalais âgés de 85 à 96 ans, ont bénéficié d'une aide financière exceptionnelle de l'Etat français, pour financer leur voyage de retour et leur réinstallation au Sénégal. Ils ont été reçus par Emmanuel Macron le 14 avril dernier au Palais de l'Elysée. Les neuf hommes ont servi comme soldats durant les guerres de décolonisation, principalement en Indochine et en Algérie.



Aujourd'hui, ils reviennent au Sénégal, où ils seront accueillis par le ministre des Forces armées et de hautes autorités militaires, ainsi que l'ambassade de France à Dakar. Les neuf hommes poursuivront leur travail mémoriel dans les écoles sénégalaises, comme ils l'ont fait en France. L'Etat français a pris une mesure dérogatoire, pour leur permettre de vivre en permanence dans leur pays d'origine, sans perdre leur allocation minimum vieillesse. Le corps des "Tirailleurs sénégalais" rassemblait des militaires nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'Armée française. Ils ont participé à la Seconde guerre mondiale et aux guerres de décolonisation.