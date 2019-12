De supposés gendarmes de la Section de Recherches auteurs de vol, le commandant Mbengue dément

Fallou Sarr et Mamadou Ndiaye, poursuivis pour vol en réunion, association de malfaiteurs… sont présentés comme étant deux gendarmes en fonction à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane par "L’As" et "L’Observateur", mais ne le sont pas vraiment. La rectification est du commandant Abdou Mbengue.



Au bout du fil avec la rédaction de SeneNews, le commandant Abdou Mbengue s’est voulu clair: il n’y a pas un de ses hommes qui seraient de près ou de loin impliqués dans cette affaire relayée par la presse. Pour précision, il souligne que les mis en cause sont des auxiliaires gendarmes, qui n’ont d’ailleurs jamais servi à la Section de Recherches.





