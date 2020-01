Deal Macky-Idy : le responsable de la jeunesse de Rewmi dément Cheikh Yerim Seck

Le Secrétaire national à la jeunesse de Rewmi Mory Guèye rejette les allégations de Cheikh Yérim Seck sur un supposé « deal » entre Idrissa Seck et Macky Sall. Invité d’une émission sur la TFM, le journaliste a notamment révélé que le président Macky Sall envisage de faire Idrissa Seck, un de ses potentiels successeurs.



«Nous tenons à démentir formellement ses propos et indiquons que le parti Rewmi et le Président Idrissa Seck ne s’inscrivent pas dans ce faux débat », a déclaré M. Guèye. dans un communiqué.



Il indique que leur leader n’est intéressé que par les responsabilités que le peuple sénégalais lui confie par voie électorale. «Nous n’avons comme interlocuteur que le peuple sénégalais et ne sommes intéressés que par les responsabilités qu’il nous confie directement par voie électorale. C’est d’ailleurs une partie considérable de ce peuple qui a récemment investi le Président Idrissa Seck de son espoir et de sa confiance », a-t-il ajouté.

