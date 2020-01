Deal entre Idy et Macky : Déthié Fall dément formellement Le député du parti Rewmi a démenti formellement le supposé deal entre le président Macky et son leader Idrissa Seck. « Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain Idrissa Seck ne sera dans un projet de dévolution antidémocratique du pouvoir au Sénégal. Il n'est pas dans des deals et il n'y sera jamais », a, en effet, déclaré Déthié Fall, sur le plateau de Soir d'Info. « Quelqu'un ne peut pas faire le choix d'être dans l'opposition alors que le régime a besoin de lui, et qu'on dise qu'il est en train de dealer pour obtenir le pouvoir, par une voie impossible», a-t-il ajouté.

