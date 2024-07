Deal présumé sur l'achat des bracelets électroniques : Aïssata Tall Sall recadre Adama Gaye qui revient à la charge Dans une publication sur sa page Facebook, le journaliste Adama Gaye a accusé Aïssata Tall Sall d’avoir attribué le contrat surfacturé des bracelets électroniques au mari de sa fille. En réaction, l’ex Garde des Sceaux, Me Aïssata Tall Sall, a formellement démenti ces accusations et averti Adama Gaye, auteur des propos jugés diffamatoires. Mais ce dernier a aussi répliqué ce dimanche chargeant lourdement A Tall Sall

Dimanche 21 Juillet 2024

« Je voudrais solennellement et publiquement demander à M. Adama Gaye d’arrêter de me diffamer. Il a, à plusieurs reprises, écrit que j’ai octroyé le marché des bracelets électroniques à mon gendre », a déclaré Me Aïssata Tall Sall sur sa page Twitter.



Selon elle, ces accusations sont absolument fausses. « Je n’ai jamais donné un marché à mon gendre, ni celui-là, conclu des années avant mon arrivée à la justice, ni un autre », a-t-elle affirmé.



Cependant, sur Facebook, Adama Gaye a persisté, affirmant qu’il ne s’agissait pas de diffamation, mais d’escroquerie. Il a qualifié Aïssata Tall Sall de « Madame la Marquise de Podor » et l’a accusée de compromissions avec le « Boucher de Dakar ».



Mais selon senego.com, M. Gaye a ensuite interpellé Me Tall Sall, lui demandant de déclarer publiquement qu’il avait refusé de prendre ses appels ou de lire ses messages. Il a également exigé des explications concernant les bracelets électroniques, dont le coût initial de 300 millions de FCFA aurait été multiplié par dix pour atteindre 3 milliards de FCFA.



Pour ajouter à la polémique, ce dimanche 21 juillet, Adama Gaye a précisé dans un commentaire sur Facebook qu’il avait refusé de prendre l’appel de Me Tall Sall. Il a souligné que malgré les commentaires enflammés, personne ne pouvait nier la surfacturation des bracelets électroniques de 300 millions à 3 milliards de FCFA. En wolof, il a affirmé qu’il n’accepterait aucun « deal », réitérant ses accusations.



