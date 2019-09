Débat autour de la succession de Macky Sall : les mises en garde de Mansour Faye

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre et maire de Saint- Louis Mansour Faye juge prématuré le débat sur la succession du président Macky Sall. Pour lui, l’heure est au travail pour «apporter des solutions aux préoccupations des populations», et non à la discussion sur la succession d’un Président nouvellement réélu. «La succession du président de la République, Macky Sall n’est pas encore à l’ordre du jour. Il n’y a pas d’ambitions à manifester. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Le président Macky Sall a été réélu brillamment, par les Sénégalais. Nous refusons d’être divertis. Actuellement, l’heure est au travail pour apporter des solutions aux préoccupations des populations», déclare dans les colonnes de l’As.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos