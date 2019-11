Débat autour du 3éme mandat : Alioune Tine compare Serigne Mbacké Ndiaye à un virus du Sida

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2019 à 11:37 | | 1 commentaire(s)|

L’ancien secrétaire général de la rencontre africaine des droits de l’homme (RHADDO) ne digère pas la sortie de Serigne Mbacké Ndiaye qui s’est dit contre la limitation des mandats présidentiels. Alioune TINE s’en est sévèrement pris à l’ancien ministre sur son compte Twitter, “les mêmes personnes qui ont poussé le Président Wade dans l’impasse et l’incertain puis l’ont trahi pour servir leur intérêt égoïste ne méritent guère attention. Le travestissement du système politique et démocratique les fait vivre comme des virus du sida”, charge-t-il.

