Débat houleux et ratification du comité ad hoc - L'immunité parlementaire de Sonko levée la... C'était très chaud ce mercredi 17 février 2021 à l'Assemblée nationale lors de la ratification du comité ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko.

Après des débats très houleux, le Comité ad hoc se réunit ce vendredi 18 février 2021à 10 heures . Ousmane Sonko est convoqué en début de semaine prochaine.



Aïda Mbodji crache ses vérités , Moustapha Guirassy traite Moustapha Niasse de "dictateur" et démissionne de la Commission.



Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse dément l'existence de "X". "Il y a bel et bien un nom et un prénom. Ousmane Sonko a été nommément cité dans la lettre du ministre", tenait-il à éclairer.



