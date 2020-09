Débat sur le 3e mandat de Macky Sall: « On doit emprisonner tous ceux qui prononcent le chiffre 3 seulement » (Ousmane Sonko)

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020

Le débat sur le 3e mandat s’est invité à la conférence de presse du leader du Pastef. « La décence ne doit permettre à personne dans ce pays de parler du 3e mandat. On dot emprisonner tous ceux qui prononcent la lettre 3 seulement », cogne Ousmane Sonko.



Et d’ajouter : « Il (Macky Sall) n’a rien fait dans ce pays, à part dormir. Donc, il ne doit même pas rêver du 3e mandat, ses camarades qui évoquent un 3e mandat devraient être envoyés à Rebeuss, car ce sont des pyromanes. En 2024, il ne sera plus président du Sénégal ».











