Débat télévisé autour des programmes : Serigne Mboup veut échanger en face-to-face avec les 18 autres candidats

Serigne Mboup, candidat du mouvement «And nawlé and liggey», invite les 18 autres candidats à confronter leur programme à travers un débat organisé par les journalistes. Ce débat, Serigne Mboup souhaite le voir se tenir la vieille de l’élection présidentielle, vendredi prochain, pour mieux guider les électeurs dans leur choix sur celui qui devra se retrouver à la tête du Sénégal.



«Je suis d’accord pour que vendredi prochain, dernier jour de campagne, la presse regroupe les 19 candidats pour permettre à chacun de décliner son programme. Chacun va décortiquer son programme pour dire ce qu’il a fait et ce qu’il compte faire. Cela va permettre d’éclairer les électeurs dans leur choix», a dit Serigne Mboup, par ailleurs maire de Kaolack et opérateur économique. Il intervenait ainsi lors de la présentation de son programme.



Avec le Quotidien