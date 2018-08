Débauchage : ce que mijotent Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018

Partis du Groupe futurs medias (Gfm), Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop vont faire très mal. Selon les informations de Libération, ils vont lancer une télé, une radio, un journal papier et un site d’informations générales.



C’est l’immeuble JVC, Sis à Liberté 6 qui va accueillir le siège du groupe et déjà, une bonne partie du matos est en place. Et vous savez quoi ? Dans la plus grande discrétion, ils sont en train de débaucher tous azimuts. Surveiller les mouvements du côté de l’immeuble Elimane Ndour. Mais aussi, dans plusieurs rédactions de la place.

