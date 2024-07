Début d'hivernage très pluvieux : Cheikh Tidiane Dièye revoit ses projections face aux inondations Avec une équipe réduite, Cheikh Tidiane Dièye a visité le marigot de Mbao, cinq bassins de rétention répartis entre Keur Massar, Niague, Tivaouane Peul et Sangalkam, les lacs du Nord de Malika à Yeumbeul, ainsi que plusieurs stations de pompage. A la fin de cette inspection, le constat n’était pas des meilleurs.

Mais au regret, face à la réalité du terrain, « Remettez à l’année prochaine vos souhaits de ne pas vivre l’inondation ». C’est ce que le ministre de l’Eau a subtilement expliqué aux populations.



Selon "L’As", cette visite était une manière pour lui de voir les choses et mieux évaluer les problèmes ainsi que les solutions à y apporter. Mais arrivé à la fin de cette démarche, il a fait savoir qu’ils ne pourront pas empêcher certains problèmes cette année, malgré l’important dispositif mobilisé sur le terrain.



Pourquoi ?



Selon lui, l’hivernage sera très pluvieux et beaucoup de régions ont déjà dépassé les niveaux de pluies reçues l’année dernière, à la même période. Mais, le ministre de l’Eau promet qu’ils vont faire tout ce qui est humainement, techniquement et financièrement possible, pour soulager les compatriotes. Eh bien, un langage de vérité non !?



