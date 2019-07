Décédé à Paris d'un AVC, la dépouille de feu Ousmane Tanor Dieng attendue demain mercredi à Dakar C'est la der des ders qui revient à dakarposte! Aux dernières nouvelles, la dépouille de feu Ousmane Tanor Dieng est attendue demain mercredi à Dakar. "Au premier chef, le Président Macky Sall, les autorités du pays et bien entendu, les proches du défunt Secrétaire Général du Parti Socialiste font des pieds et des mains pour le rapatriement du corps du défunt depuis la France, pays où il est décédé", fait savoir une source.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire général du Parti socialiste sénégalais est décédé ce lundi à Paris (et non à Bordeaux comme annoncée par une certaine presse) , des suites d’une longue maladie.

Ancien ministre, Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), il était âgé de 72 ans.

Dakarposte présente encore une fois ses condoléances à sa famille, ses proches et à tous les Sénégalais

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos