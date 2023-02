Décédé le 7 février 1986 : Cheikh Anta Diop, 37 ans dejà !

Savant de dimension mondiale, historien, anthropologue, intellectuel, homme politique, Cheikh Anta Diop, décédé le 7 février 1986, continue encore de marquer la conscience des Sénégalais. Et, par-delà, des Africains et de tous les Noirs du monde.



De plus en plus, indique "Le Témoin", une frange de la jeunesse s’approprie sa pensée à travers des productions. Ce mercredi 7 février 2023 marque la 37e année de la disparition de ce grand homme du savoir, qui repose à Thiéyetou devenue une terre de référence.



L’université de Dakar porte son nom. Homme politique, il avait créé le Rassemblement national démocratique (Rnd) et dirigeait le laboratoire de carbone 14 de l’Ifan (Institut fondamental d’Afrique noire). Les Africains ne t’oublieront jamais, illustre Pharaon du Savoir !