Décèes des Khalifes de Médina Baye et de Mbeuleukhé.: Le Président Sall présente ses condoléances à la Ummah islamique

Mercredi 5 Août 2020

Le Chef de l’Etat a adressé ses condoléances les plus attristées de la Nation, à la Ummah islamique, suite au rappel à Dieu du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane NIASS et de El Hadji Moussa DIA, Khalife de Mbeuleukhé.

