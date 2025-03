Décentralisation : Le Sénégal augmente de 5,5 milliards FCFA les fonds dédiés aux collectivités territoriales S lesoleil.sn-Lors de la réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales, présidée hier par le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, une importante décision a été annoncée concernant les fonds dédiés à la décentralisation.

Le ministre a révélé une augmentation de 5,5 milliards de FCFA des fonds de dotation pour la décentralisation et l’équipement des collectivités territoriales, malgré la conjoncture économique difficile.



Cette mesure, qui témoigne de l’engagement de l’État sénégalais pour une meilleure décentralisation, vise à renforcer les ressources allouées aux communes et départements. « L’État du Sénégal a respecté son engagement en cette période complexe, avec une hausse de 5,5 milliards FCFA », a souligné le ministre.



Moussa Bala Fofana a par ailleurs annoncé des réformes futures pour améliorer la fiscalité locale et le financement des collectivités. Il a précisé que bien que les ressources actuelles demeurent insuffisantes, l’État reste déterminé à assurer un financement adéquat pour le développement local.



« Nous allons entreprendre une réforme globale de la décentralisation, revoir la fiscalité et explorer de nouvelles sources de financement pour permettre à nos collectivités de mettre en œuvre des politiques de proximité », a-t-il ajouté.



Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la gestion locale et le développement au niveau des collectivités, afin de mieux répondre aux besoins des populations.



