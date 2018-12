Décès Sidy Lamine Niasse: insultes et empoignades à la… morgue, hier

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Un triste spectacle s’est déroulé hier matin à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar où Cheikh Niasse, un des fils du défunt Sidy Lamine Niasse, avait prévu d’organiser la levée du corps du fondateur de Walfadjri.



Selon les informations de "Libération", les deux parties, Cheikh Niasse et Ahmet Khalifa Niasse ainsi que leurs proches étaient toutes les deux sur place, papiers en main, pour récupérer le corps du défunt, rappelé à Dieu, mardi dernier.



Il s’en est suivi des insultes et des empoignades entre les deux camps. Une scène affreuse qui s’est déroulée en présence de personnes venues aussi à la morgue récupérer les corps de proches disparus.



Il a fallu l’intervention ferme de la gendarmerie et du préfet de Dakar pour éviter le pire puisque les deux camps étaient prêts à en découdre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos