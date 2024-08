Décès à Gandiaye du tambour-major, Babou Ngom

Le tambour-major Babou Nom est décédé ce matin, à Gandiaye, dans la région de Kaolack, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS d’un notable de cette commune et de sources concordantes.



Avec sa disparition, la culture sénégalaise et le monde de la lutte perdent un batteur de tam-tam très talentueux, qui a marqué de son empreinte indélébile les arènes sénégalaises.



Babou Nom est décrit comme un homme de grand talent et de vertu.



Aps