Décès brutal de l'artiste et de son neveu : Coumba Gawlo Seck rend hommage à Aziz Dabala et appelle à la retenue Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| À travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Coumba Gawlo a exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition tragique et inattendue d'Abdoul Aziz Ba, plus connu sous son nom d'artiste, Aziz Dabala. La diva à la voix d'or a débuté son intervention en évoquant les liens privilégiés qu'elle entretenait avec le défunt danseur. Ces relations, qui remontaient à plusieurs années, avaient largement dépassé le cadre professionnel.

Au fil du temps, Coumba Gawlo et la famille de Aziz Dabala avaient fini par former une véritable famille. En témoignage de cette proximité, l'un des frères aînés de Aziz, connu sous le pseudonyme de Modou Bâ Gawlo, est un membre actif de son Fan Club "Gawlo Gawlo". Ce surnom illustre l'admiration sans bornes qu'il voue à la chanteuse, représentante émérite du Sénégal en Afrique et à travers le monde.



Coumba Gawlo se dit d'autant plus bouleversée que ce crime odieux s'est produit alors qu'elle se trouvait hors du Sénégal. Aziz Dabala était un artiste doté d'un immense talent, connu pour sa disponibilité, son amour du travail bien fait, sa gentillesse, et son élégance, tant dans ses gestes que dans ses paroles. Sa mort violente a profondément affecté son entourage et a suscité une vive émotion au sein des milieux judiciaires, culturels, médiatiques, ainsi que chez l'ensemble de la population. Cette tragédie a marqué les esprits à un niveau rarement atteint dans l'histoire récente de notre pays.



Cependant, déplore Coumba Gawlo, la mémoire de Aziz Dabala fait désormais l'objet de rumeurs malveillantes, visant à ternir l'image de celui qui, de son vivant, n'a cessé de donner, que ce soit à ses proches ou à la société dans son ensemble. Elle appelle à mettre un terme immédiat à ces pratiques contraires aux principes religieux, aux croyances et au bon sens.



La diva a également rejeté catégoriquement tout appel à la justice populaire. Selon elle, aussi difficile soit la situation, nul ne devrait se substituer à la justice. Le travail exceptionnel accompli par nos forces de défense et de sécurité depuis le drame démontre clairement qu'il est inutile de recourir à de telles actions. Certes, les cœurs sont meurtris, mais il ne faut jamais perdre de vue que la loi doit prévaloir, insiste-t-elle.



Durant son intervention, d'une durée d'environ quinze minutes, Coumba Gawlo a également évoqué Mamadou Gano, compagnon d'infortune de Aziz Dabala. Elle a prié de tout cœur pour le repos éternel de leurs âmes et a exhorté ses compatriotes à en faire de même. Elle a enfin appelé à la sérénité et au calme, des valeurs qui, selon elle, doivent guider les pensées de chacun en mémoire des deux disparus.





