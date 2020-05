Décès d’Abdoulaye Fofana : le paysage médiatique sénégalais perd un journaliste de talent, une référence Une triste nouvelle qui nous est parvenue, a été confirmée par une source proche de la famille : Le journaliste Abdoulaye Fofana est décédé ce mercredi 27 mai 2020 des suites d’une longue maladie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Le paysage médiatique sénégalais perd un journaliste de talent, avec cette disparition à l’âge de 77 ans une référence.

Oui, il a été vers les années 1970, le premier présentateur du journal télévisé sur la radiodiffusion télévision sénégalaise (ORTS) devenue RTS en 1992.

De nombreux témoignages convergent vers une personne humble, ouverte et toujours aimable.

Leral.net tout en exprimant sa compassion à sa famille et ses proches, prie pour le repos de son âme…

L’heure de son enterrement pour le moment n’est pas encore communiquée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos