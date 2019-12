Décès d’Abdourahmane Camara : la dépouille arrive mardi, l’inhumation mercredi La dépouille du Directeur de publication de Abdourahmane Camara, dit Camou, décédé, ce dimanche au Maroc, arrive mardi à Dakar et son inhumation aura lieu mercredi prochain selon la RFM. Fidèle compagnon de Sidy Lamine Niass, il est décédé juste un an après le décès du fondateur du groupe Walfadjri.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019



