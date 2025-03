Décès d'Amadou Bitèye, ancien Inspecteur Arabo-islamique à la retraite.

Le ministère de l’Éducation nationale est en deuil, suite au rappel à Dieu d’Amadou Bitèye, Inspecteur Arabo-islamique à la retraite à l’IA de Kaolack, à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, rapporte "SourceA", repris par "Senenews".



« Instituteur, professeur, inspecteur de l’Éducation, formateur au CRFPE et coordinateur de l’enseignement arabo-islamique, M. Bitèye a consacré toute sa vie à l’éducation et à la formation, avec une expérience de 35 ans au service de l’Éducation, avant de prendre sa retraite en mai 2024 », témoigne le ministère de l’Éducation nationale, selon "SourceA".



Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, ainsi que l’ensemble du personnel du ministère, présentent leurs sincères condoléances à la famille de Amadou Bitèye, à ses proches et à toute la communauté éducative, indique "SourceA". Les collègues de Amadou Bitèye à l’IA de Kaolack ont exprimé leur tristesse et leur respect envers un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans l’éducation arabo-islamique.