Décès d’Ousmane Tanor Dieng - Karim Wade sur Ousmane Tanor Dieng : « Je garderai de lui le souvenir d’un homme courtois, humble, mais intransigeant dans la défense de ses convictions socialistes »

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Le fils de l’ex-chef de l’Etat sénégalais, Karim Wade s’est joint à la douleur qui frappe le pays avec la disparition en France, du Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. « Je mesure la perte que cette disparition représente pour sa famille politique et pour le Sénégal tout entier. Acteur majeur de l’histoire politique de notre pays depuis plus de 30 ans, Ousmane Tanor Dieng a fortement contribué, par sa modération et son esprit républicain, à la consolidation d’une démocratie apaisée au Sénégal», a-t-il témoigné.



«En dépit de nos divergences politiques, j’ai pu, personnellement apprécier, à chacune de nos rencontres, son dévouement remarquable au service public qu’il a loyalement servi jusqu’à son dernier souffle. Je garderai de lui le souvenir d’un homme courtois, humble mais intransigeant dans la défense de ses convictions socialistes», lit-on.



Wade-fils s'exprimait depuis Doha où il se trouve depuis son extirpation de sa cellule de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss par le Procureur général du Qatar, en juin 2016.



Karim Wade, exilé à Doha a soutenu avoir, en ces moments éprouvants, une pensée particulière pour son frère Khalifa Sall, dont il mesure la douleur. « J’espère qu’il pourra, en homme libre, aller se recueillir devant la dépouille de son compagnon de combat. »



Karim Wade manifeste son souhait de voir Khalifa Sall s’exprimer dans la foulée, au Parti socialiste et à la famille du défunt, ses condoléances les plus sincères et ses sentiments de compassion.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos