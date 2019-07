Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès d'Ousmane Tanor Dieng- Me Dior Diagne inconsolable Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Proche parmi les plus proches du regretté Ousmane Tanor Dieng, l'illustre avocate Me Dior Diagne est, nous apprend-on, très éprouvée.



"Elle est inconsolable depuis l'annonce du décès de cet être qui était très cher à Me Dior Diagne. Tanor a de tous temps été le meilleur ami de Pape Yama Mbaye dit Pym (ex mari de Me Diagne). D'ailleurs, leur fils aîné porte le nom d'OTD (surnom de feu Tanor Dieng). Je vais vous faire une révélation: c'est Ousmane Tanor Dieng "himself" qui a accompagné Me Dior Diagne à l'hôpital Américain de PARIS lorsqu'elle devait mettre au monde son fils aîné. De surcroit, Me Dior Diagne m'a soufflé cette image forte qu'elle garde de Tanor. Figurez vous que cela fait plus de 20 ans, à chaque fête de Tabaski, cet homme remarquable, d'une discrétion légendaire passait d'abord chez la maman de son ami Pape Yama Mbaye juste après avoir sacrifié au rituel de la prière à la grande mosquée de DAKAR; tellement il était proche de PYM et de sa famille. Des anecdotes sur Tanor et la famille de Pym, notamment avec Me Dior je peux en citer à la pelle. Vous aurez donc compris le pourquoi Me Dior Diagne est inconsolable"



Dakarposte.com





