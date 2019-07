Décès d’Ousmane Tanor Dieng: le PS réaffirme son soutien au Président Macky Sall

Conformément à la volonté de leur défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, des responsables du Parti socialiste (PS) se sont engagés à poursuivre leur compagnonnage avec le chef de l’Etat, M. Macky Sall, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



« Aminata Mbengue Ndiaye, Mame Bounama Sall, ainsi que les sages, les piliers du parti, les membres du Bureau politique ont déclaré que la décision qui avait été prise à la Maison du parti, sous la direction d’Ousmane Tanor Dieng, lors de votre investiture comme notre candidat, reste intacte.



Comme l’avait souhaité notre défunt secrétaire général, nous allons vous accompagner nuit et jour, pour la concrétisation de vos programmes et projets mais aussi la réalisation de vos ambitions à la tête du pays », a déclaré le membre du Bureau politique de la formation socialiste, El Hadji Mansour Mbaye, s’adressant au Président Sall.





