Décès d’Ousmane Tanor Dieng: L’inhumation prévue aujourd’hui à Nguéniène

Mercredi 17 Juillet 2019

La dépouille de Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, décédé lundi en France, arrive ce mercredi 17 juillet 2019 à 14h30 minutes, à l’Aéroport International Blaise Diagne.



Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat Macky Sall rendra sur place un hommage au nom de la Nation, avant de l’accompagner à sa dernière demeure à Nguéniène, sa terre natale.



La levée de corps du défunt secrétaire général du Parti socialiste s’est tenue hier à Paris, 9 Boulevard Ménilmontant 75011, devant plusieurs personnalités politiques (pouvoir et opposition), dont l’ancien Président Abdou Diouf et son épouse. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam y ont représenté le président de la République. Ce dernier a affrété un avion pour le rapatriement du corps.

