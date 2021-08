Décès d’un autre maire : Saloum Cissé édile de Bemet (Sédhiou) n’est plus Le maire de Bemet, une commune du département de Sédhiou, est décédé hier. La triste nouvelle a été annoncée par l’ancien ministre-maire de Sédhiou Pr Balla Moussa Daffé.

La disparition de Saloum Cissé est une grosse perte pour le Sénégal et la commune de Bemet.



Selon Pr Daffé, le défunt était une référence pour le Sénégal. Il rend hommage à un valeureux homme qui, par sa bravoure légendaire, a marqué à jamais l’administration sénégalaise.



