Décès de 11 bébés à Tivaouane : Bby encourage le Gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour assister les familles éplorées et procéder aux enquêtes nécessaires

La coalition Benno Bokk Yakaar a appris le décès de onze (11) nouveau-nés dans l’incendie survenu hier, au service de néonatologie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Dans un communiqué, Bby exprime son soutien et sa compassion aux familles des victimes et leur présente ses condoléances attristées ainsi qu’au Khalife général de la ville sainte, Serigne Babacar Mbaye SY.



Benno encourage le gouvernement du Sénégal à prendre toutes les dispositions utiles pour assister les familles éplorées et procéder aux enquêtes nécessaires aux fins de déterminer la cause d’un tel drame.



