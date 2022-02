Décès de Abdou Aziz Guissé, Directeur du Patrimoine culturel : L’hommage de la délégation permanente du Sénégal auprès de l’Unesco Le Directeur du Patrimoine culturel Abdou Aziz Guissé, expert national du Sénégal sur les questions du patrimoine, est décédé hier 3 février, à Dakar. Réagissant à cette douloureuse nouvelle, la délégation permanente du Sénégal auprès de l’Unesco, a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances aux autres délégations permanentes et Missions d’observation accréditées auprès de l’Unesco.

Rendant hommage à Abdou Aziz Guissé, la Délégation est revenu sur son parcours, soulignant que le défunt a représenté le Sénégal dans plusieurs organes de l’Unesco, notamment au Comité mondial du patrimoine mondial, au Comité mondial du patrimoine immatériel et au Conseil scientifique et technique de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.



La délégation permanente du Sénégal auprès de l’Unesco, a aussi saisi l’occasion pour remercier les délégations permanentes et Missions d’observation accréditées auprès de l’Unesco, ainsi que le Secrétariat, pour leur collaboration, tout leur en renouvelant sa haute considération.



