" Je viens de perdre un frère, un ami de plus de 30 ans. Aziz a joué un très très grand rôle dans ma carrière et m'a toujours témoigné une immense affection et un intarissable soutien. Repose en Paix Abdoul Aziz Mbaye Dogo ", a écrit Youssou Ndour sur sa page Facebook.



Il rend hommage à Abdoul Aziz Mbaye, ancien ministre de la Culture, décédé hier.