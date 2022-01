Décès de Albertine Dominique Mancabou dite Tina : La messe du 8e jour prévue le mercredi 26 Janvier 2022 Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 14:49 commentaire(s)| M. Thierry Mancabou, époux de la défunte et ses enfants, la famille Mancabou à Dieuppeul, Jean-Pierre Tavarez et famille, René Tavarez et famille, Tony Sanchez et famille, les familles Vaz, Dagnon, informent qu'une messe du 8e jour sera dite le mercredi 26 Janvier 2022, à18 h 30, à l'église St Jules, Cité Gendarmerie, en union de prières.

Les familles Mancabou,Tavarez, Sanchez Dominique, Dagnon, Fernandez, Vaz, vous remercient de votre sympathie et de soutien au décès de leur épouse, fille, soeur, mère, Albertine Dominique Mancabou dite "Tina".



