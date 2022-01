Décès de Albertine Dominique Mancabou dite Tina : la messe du 8ième jour prévue le mercredi 26 Janvier 2022 Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 14:49 commentaire(s)| Mr Thierry Mancabou époux de la défunte et ses enfants, la famille Mancabou à Dieuppeul , Jean-Pierre Tavarez et famille, René Tavarez et famille , Tony Sanchez et famille

La famille Mancabou ,Tavarez,Sanchez Dominique ,Dagnon fernandez, Vaz vous remercient de votre sympathie et soutien au décès de leur épouse, fille, soeur mère *Albertine Dominique Mancabou dit Tina *



Son décès survenu le mercredi 19 Janvier 2022, une messe du 8ième jour sera dite le mercredi 26 Janvier 2022 à18 h 30 à l'église St Jules Cité Gendarmerie, en union de prière.





