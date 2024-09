Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Aly Baba Faye : Un Pharaon De La Communauté Sénégalaise d’Italie s’en est allé... Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2024 à 16:36 | | 0 commentaire(s)| L’information est tombée depuis ce matin et beaucoup de personnes moi compris, ont émis des doutes sur sa véracité. Le Sénégalais Baye Diouf la confirme dans ce post sur sa page Facebook: « Mais après recoupements et vérifications auprès de ses proches nous pouvons confirmer que Aly Baba Faye Est Décédé une nouvelle difficile à accepter mais elle est réelle. »

Que dire sinon qu’est parti Le Pharaon De La Communauté Sénégalaise d’Italie. Un pillier et un fondateur de cette communauté . Il faisait partie des premiers émigrés et fút aussi le Premier Président De L’association Des Sénégalais D’Italie.



A occupé aussi diverses responsabilités au sein du premier syndicat Italien LA CGIL et au sein de cabinets ministériels Italiens.



Sociologue , le dernier travail qu’il a mené consistait en une étude qualitative et quantitative de la communauté.



Tristesse Et Consternation, par la Grâce de DIEU que Firdawsi soit sa nouvelle demeure.



Le groupe Leral compatit à cette triste nouvelle, présentant ses condoléances aux Sénégalais de la Diaspora , mais aussi à tout le peuple sénégalais, plus particulièrement à sa famille, ses parents et proches….





