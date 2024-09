Décès de Amadou Mahtar Mbow: L'hommage de l'ancien Pm Amadou Bâ

Le retour à Dieu du Professeur Amadou Mahtar Mbow a plongé notre pays dans une immense douleur. Au-delà du Sénégal, c’est l’Afrique et tous ceux qui sont épris de justesse ,à travers le monde. L’homme aux combats multiples, justes et utiles, a marqué généreusement la marche de l’humanité. Inspirateur engagé pour le Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC), alors qu’il était Directeur général de l’UNESCO, le Professeur Mbow a très tôt exhorté la planète, à une prise de conscience sur les enjeux de l’information et de la communication, dans un monde en profonde mutation.



Après avoir engagé l’organisme onusien dans une bataille nécessaire pour l’équilibre dans l’accès de toutes les régions du monde aux ressources immenses de l’information et de la communication. Amadou Mahtar Mbow a été également au cœur de la lutte pour la connaissance et la valorisation de l’histoire de l’Afrique. En dépit de son âge avancé, il avait accepté de présider les travaux des Assises nationales en 2008, moment crucial dans la grande marche du Sénégal pour un modèle démocratique à la hauteur des aspirations de notre peuple à la liberté et la dignité. En ces instants de deuil, je présente mes condoléances émues à la famille éplorée, à toute la Nation sénégalaise, à l’Afrique et à toute la communauté internationale. Puisse Dieu lui réserver un accueil digne de son œuvre colossale au service de l’humanité.













Amadou Bâ

Ancien Premier Ministre