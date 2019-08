Décès de Amath Dansokho : L’hommage de son « camarade et ami » Abdoulaye Bathily

Samedi 24 Août 2019

« Mon camarade et ami Amath Dansokho vient de s'éteindre. C'est une immense perte pour le Sénégal et l'Afrique.



Combattant inflexible de la lutte des peuples pour la démocratie, le progrès et la justice sociale, Amath aura marqué en particulier d'une empreinte indélébile le parcours politique de notre pays le Sénégal.



Resté fidèle jusqu'au bout aux principes et valeurs du militant, sa figure restera à jamais un symbole de fidélité à l'engagement pour les causes justes, la défense des opprimés, la libération nationale et sociale.



Je présente mes condoléances à sa famille, ses camarades et ses amis ».



Pr Abdoulaye BATHILY

