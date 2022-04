Décès de Astou Sokhna : La plainte qui a fait tomber les sages-femmes (Document) Après le décès de son épouse, Astou Sokhna, le 1er avril dernier, Modou Mboup avait porté plainte contre les responsables de l'hôpital El Hadji Amadou Sakhir Mbaye, pour négligence et non-assistance à personne en danger, renseigne la note dont Leral a copie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa plainte, l'époux de la victime dénonçait le comportement de l'infirmière en garde qui, après avoir admis Astou Sokhna dans une chambre et l'avoir mise sous perfusion, était insensible aux complaintes de la patiente et n'avait pas daigné réagir alors que celle-ci agonisait, au motif que celui qui l'avait programmée pour une intervention, ne serait à l'hôpital que le lendemain.



La machine judiciaire a été ainsi mise en branle pour élucider les circonstances de la mort de Astou Sokhna et éventuellement, interpeller les personnes directement ou indirectement impliquées dans cette dramatique affaire.



Au regard de l'extrême gravité des faits, la plainte déposée a mis à genoux tout un système, qui se croyait jusque-là, intouchable.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook