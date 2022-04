Décès de Astou Sokhna : Le sévère diagnostic du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr

‘’ Sur la base des éléments du dossier, le décès de Madame Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable, à travers une bonne évaluation du risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité ’’, a déclaré M. Diouf Sarr.



Auparavant, le ministre est revenu sur les différents rendez-vous que la défunte avait eu. C’est celui du 31 mars qui lui a été fatal. Parce que, son hospitalisation, ce même jour, était due à ses ‘’ douleurs abdomino-pelviennes sur une grossesse de 9 mois ’’.



Toutefois, dans sa communication, le ministre de la Santé a également reconnu une certaine défaillance technique au sein de l’hôpital. ‘’ On note des éléments en faveur du troisième retard qui est lié à la structure objectivant un déficit dans la qualité des soins reçus, à type d’insuffisance de diagnostic, c’est-à-dire l’évaluation non optimale du risque et l’insuffisance dans la surveillance ’’, a-t-il indiqué.



Ce sont d’ailleurs, ces dysfonctionnements qui ont amené aux sanctions déjà prises par les autorités. Mais aussi une enquête qui va certainement aboutir à des arrestations.