Décès de Babacar Touré : Macky Sall réitère ses condoléances et sa décision de baptiser la Maison de la Presse à son nom

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat, à l’entame de sa communication, a adressé, au nom de la Nation, ses condoléances les plus attristées à la famille du Défunt et à toute la Presse sénégalaise, africaine et internationale, suite au Rappel à Dieu de Monsieur Babacar TOURE, Président Fondateur du Groupe Sud Communication, ancien Président du Comité national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et ancien Président du Conseil national de Transition de l’Analogique au Numérique (CONTAN).



Il a, ensuite, informé le Conseil de sa décision de baptiser la Maison de la Presse au nom de Babacar Touré, pour offrir en exemple, le professionnel hors pair qu’il était, aux générations futures.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos