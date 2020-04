Décès de Bara Samb : sa mère, Sokhna Fatim, parle La maman du jeune sénégalais de 31 ans, Bara Samb, tué à Atlanta, aux Etats-Unis, s’est prononcée pour la première fois depuis le décès de son fils.

« Je n’en sais pas plus sur ceux qui l’ont tué. J’ai juste reçu un coup de fil et on m’a dit que votre fils a été tué. C’est une peine immense, mais on s’en remet à Dieu à qui nous rendons grâce. Le Dahira des mourides établi sur place a récupéré le corps et s’est bien occupé de lui. Il a été enterré selon les rites de l’islam. Mais jusqu’à présent nous n’avons vu aucune autorité de ce pays. Bara vivait à Atlanta avec son frère », a déclaré sur la Rfm, Sokhna Fatim Thiam, actuellement à Liberté 1, à Dakar.

Bara Samb a été tué vendredi dernier, criblé de balles, alors qu’il rentrait chez lui, après une journée de travail. L’enquête ouverte à ce sujet n’a encore rien révélé.



