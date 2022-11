Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Bass Diakhaté : Bref retour sur une trajectoire atypique, résumée par la scène Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 09:52 | | 0 commentaire(s)| C’est une grosse perte pour la culture sénégalaise, mais surtout son théâtre. L’artiste Bassirou Diakhaté s’éteint ainsi après une brillante et riche carrière, qui restera indélébile dans l’histoire du théâtre sénégalais. Il y a trois ans, Leral faisait un bref aperçu sur son parcours.

Le monde du théâtre est en deuil. L’artiste comédien Bass Diakhaté est décédé, ce mercredi, vers 4h30, suite à une hospitalisation de quelques jours.



De soldat à comédien en passant par la case "daara" (école coranique), le parcours de Bass Diakhaté, dont les 40 ans de présence sur la scène artistique sénégalaise ont été fêtés le 4 mai dernier, reste marqué par les turbulences d'une quête de soi pleine d'enseignements sur la vie et les vicissitudes du destin.



À 66 ans, Bassirou Diakhaté – son nom à l'état-civil - est passé des rigueurs d'une vie militaire, qui semblait peu adaptée dans son cas, pour se forger un destin de comédien par le théâtre populaire. Un parcours atypique qui l'a rendu humble et réaliste, sur ce qu'il faut attendre de son métier et de sa vie.



Repose en Paix Bass ! A sa famille, ses parents et proches, au peuple sénégalais à qui il arrachait le sourire, Leral exprime sa vive compassion tout en priant pour que le Paradis Firdawsi soit sa nouvelle demeure pour l’éternité !





