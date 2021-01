Décès de Cheikh Ngaido Bâ : « un socialiste très lié à feu le Président Tanor Dieng », témoigne Abdoulaye Wilane Cheikh Ngaido Bâ a rendu son dernier souffle ce dimanche à l'hôpital Principal. Abdoulaye Willane a tenu à rendre un hommage appuyé au cinéaste.

"Ngaydo était un militant de la culture, du cinéma. Il est mort membre du CESE. Paix à son âme ; cheikh était un Socialiste très lié à feu le Président Ousmane Tanor Dieng ; il était d'un commerce facile.



C’était aussi un fervent supporter de Abdou Diouf. Un Socialiste bon teint s'en est allé rejoindre son ami et frère, feu le Président Ousmane Tanor Dieng paix à son âme. Le Parti Socialiste s’incline devant sa mémoire, porte son deuil et prie pour repos de son âme au Paradis."

iGFM



