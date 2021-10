Décès de Cheikh Niasse: Un sit-in prévu devant le consulat du Sénégal à Paris

La mort de l’émigré Cheikh Niasse est en passe d’être une pilule « divine » très amère à digérer pour les Sénégalais de Diaspora. Pour cause, un sit-in est prévu ce vendredi de 15 octobre 2021, à 19 h en France. La marche silencieuse suivie d’un « togayou niakhtou » aura lieu devant le consulat du Sénégal à Paris. Selon les membres de l’organisation, ce sit-in a pour objectif d’exiger de « l’Etat du Sénégal, toute la lumière sur la mort de Cheikh Niasse, suite à son arrestation par la police ».



Une initiative du Fdm, du Frapp, de Fors, de Gokh You bess, de Diaspora Sénégalaise, de "Les Panafricains" et de la société civile, souligne "Le Témoin". Rappelons-le, Cheikh Niasse est décédé lors de sa détention dans des conditions troubles et déplorables, bien que l’autopsie effectuée ait confirmé une mort naturelle due au coronavirus.

