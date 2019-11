Décès de Colette Senghor : la dépouille arrive à Dakar mardi prochain, le maire de Verson présent aux obsèques La dépouille de l’épouse de l’ancien président de la République Léopold Senghor, arrive à Dakar mardi prochain et l’inhumation aura lieu le lendemain mercredi 27 novembre au cimetière de Bel Air, à côté de son mari et de son fils.

Jeudi 21 Novembre 2019

Selon la RFM, le maire de Verson, ville d’où est originaire l’ex Première Dame sera présent aux obsèques de madame Colette Senghor. « La présidence de la République m’a demandé de venir aux obsèques et je serai présent à la cathédrale de Dakar en compagnie de sa famille française. Cela en accord avec la famille sénégalaise, bien entendu », a déclaré, Michel Marie, le maire de Verson sur la RFM.

