Décès de Diego Armando Maradona: Une légende du football

Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús (province de Buenos Aires)[2],[3] en Argentine, et mort le 25 novembre 2020 à Tigre (province de Buenos Aires)[4] en Argentine, est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Il évoluait au poste de milieu offensif sous le maillot n° 10.



Surnommé « El Pibe de Oro » (« Le gamin en or »), « Pelusa », « D10S », « El Diez », « Dieguito » ou encore « Le Maître », il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football[5]. Il fut choisi pour l'équipe mondiale du xxe siècle.



Joueur prodige des années 1980 et 1990, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du monde 1986 au Mexique, star éternelle du « Napoli », il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses deux contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne, qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel.



Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008. À l'issue de la Coupe du monde de football de 2010 au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale (0-4), son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. Il est l'entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata de 2019 à 2020.



Diego Maradona succombe d'un arrêt cardiaque le 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans.

