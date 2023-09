Décès de Fatou Kiné Dème de la TFM: La presse de Saint-Louis présente ses sincères condoléances au Groupe Futurs Médias

Journalistes, reporters, caméramans, preneurs de sons, techniciens et autres professionnels des médias de Saint-Louis ont tous été affligés après l’annonce de la terrible nouvelle. Nous avons tous gardé de la défunte le souvenir d’une professionnelle aguerries, d’une femme modèle, engagée et dévouée dans le travail.



Fatou Kiné avait fini par faire l’unanimité autour d’elle grâce à sa remarquable contribution au développement de votre groupe en particulier mais aussi de la presse Sénégalaise en général. Nous prions Dieu pour qu’il l’accueille dans son paradis céleste et invitons les jeunes journalistes à s’inspirer de son parcours.



Et, nos condoléances au personnel du Groupe, à sa famille, à ses proches et au monde de la presse sénégalaise".