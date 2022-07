Décès de François Mancabou : Amnesty Sénégal exige une autopsie et une enquête

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 12:24

Interpellé dans l'affaire de complot présumé contre l'autorité de l'Etat, François Mancabou est finalement décédé hier soir.



Une nouvelle confirmée par un de ses conseils, Me Patrick Kabou. "Il faut une autopsie et une enquête sur la mort de François Mancabou survenue à l'hôpital Principal après une garde à vue à la police", a réagi Amnesty Sénégal.



"Les autorités ont agi pour empêcher au médecin mandaté par sa famille d'avoir accès au malade et à son dossier médical", a indiqué l'organisation, rapporte Libération online.

Ndèye Fatou Kébé